Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın kızını canlandıran Pınar Aydın son hali ile şaşırttı. Şimdilerde Giresun’da yaşayan Aydın, eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 1
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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 2

Pınar Aydın, setlere ve sahnelere dönme konusunda oldukça kararsız. Aydın konuya ilişkin, "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 3

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Pınar Aydın, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 4

Ünlü oyuncu Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol aldı.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 5

Aydın, radikal bir karar alarak Giresun'a yerleşti.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 6

Müzisyenlik ve oyunculuk kariyerine ise ara verdi.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 7

İşte Pınar Aydın'ın son hali...

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti 8
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