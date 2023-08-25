Arka Sokaklar’ın yıldızı Pınar Aydın’ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip Giresun’a yerleşti

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın kızını canlandıran Pınar Aydın son hali ile şaşırttı. Şimdilerde Giresun’da yaşayan Aydın, eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.
Pınar Aydın, setlere ve sahnelere dönme konusunda oldukça kararsız. Aydın konuya ilişkin, "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" ifadelerini kullanmıştı.
2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Pınar Aydın, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı.
Ünlü oyuncu Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol aldı.
Aydın, radikal bir karar alarak Giresun'a yerleşti.
Müzisyenlik ve oyunculuk kariyerine ise ara verdi.
İşte Pınar Aydın'ın son hali...