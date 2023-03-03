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Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara dönüyor

Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara veda eden ve maneviyata yönelerek gözlerden uzak yaşamaya başlayan Gamze Özçelik'in eski eşi oyuncu Uğur Pektaş yeniden ekrana döndü. 

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:10
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Gözlerden uzak yaşıyordu! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara dönüyor

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara dönüyor
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Arka Sokaklar'da rol almasının ardından inzivaya çekilen ve maneviyata yönelen Uğur Pektaş, yıllar süren ekranlardan uzak durdu.

‘Arka Sokaklar’ dizisinin Murat komiseri Uğur Pektaş, aldığı kararlı hayranlarını sevindirdi.
Gözlerden uzak yaşama kararı alan ve maneviyata yönelen Uğur Pektaş, uzun süre sonra TRT Dijital’in “Teşkilat-ı Mahsusa Trablus” projesinde “Ömer Muhtar” rolüne hayat verdi.

Şafak Bal ve Oğuz Öztürk’ün yönetmenliğini yaptığı dizide 1918’li yıllar anlatılıyor. Dizide Mert Carim “Yakup Cemil”, Kenan Çoban “Ahmet Şenusi”, Ali Ersan Duru “Kuşçubaşı Eşref”, Asir Gündoğdu “Hasan Çavuş”, Baran Akbulut “Enver Paşa”, Hüseyin Baylan “Şeyh Zekeriya”, Emre Törün “Albay Neşet”, Öykü Çelik “Leyla” rollerine hayat veriyor.
 

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