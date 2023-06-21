Arkadaş kavgasında kan aktı

Malatya’da iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Arkadaş kavgasında kan aktı

İHA’nın haberine göre, olay saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şentürk Sokak'ta karşılaşan arkadaşlar T.G. (26) ile D.K. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.K. aldığı bıçak darbesiyle T.G. ise pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda karşılıklı birbirini yaralayan iki arkadaştan T.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.K. ise Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet silah ile bıçak buldu.

aw918989-01.jpg

aw918989-02.jpg

Öne Çıkanlar
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Son Haberler
Uyuşturucu kaçakçısı Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı Güncel
Uyuşturucu kaçakçısı Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı Güncel
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Karşı şeride geçen TIR otobüsle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Güncel
Karşı şeride geçen TIR otobüsle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Eğitim Bir Sen'den memur maaşı ve asgari ücret açıklaması Güncel
Eğitim Bir Sen'den memur maaşı ve asgari ücret açıklaması
Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına daldı Güncel
Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına daldı
Eda Taşpınar bu sefer bikinisiz denize girdi. Görenlerin aklını başından aldı Magazin
Eda Taşpınar bu sefer bikinisiz denize girdi. Görenlerin aklını başından aldı