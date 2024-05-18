Arkadaşından pati yiyen kedi bayıldı

Bir sarman kediye dostça yaklaşmaya çalıştığı tekir kedi, beklenmedik bir anda aldığı bir patiyle bayılarak kendine gelemedi. Olay, kedinin sahipleri tarafından kayda alınırken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde, sarman kedinin dostça yaklaşımı sırasında tekir kedinin ani bir şekilde pati yemesi ve ardından bayılması yer alıyor. Tekir kedinin geriye düştüğü ve yerde yatmaya devam ettiği anlar, sahiplerini kahkahalara boğdu. Sosyal medyada hızla yayılan bu komik video, birçok kişinin dikkatini çekerek paylaşım rekorları kırdı.