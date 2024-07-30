Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti

Zanlı, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Ç. (20), kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla arkadaşı Hasan Esen’i (21) olay yerine çağırdı. Tartışma sırasında Enes Ç., evden getirdiği bıçakla Esen’i boynundan yaraladı.

Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Ç., yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Enes Ç.’nin elindeki bıçağı Esen’e savurduğu ve Esen’in bıçak darbesiyle yere yığıldığı görüldü. Enes Ç.’nin cep telefonuyla yerde yatan Esen’i kaydettiği de ortaya çıktı.

Hasan Esen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.