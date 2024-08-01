9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Binayı taş yağmurunu tuttular

Düzenleme: Kaynak: İHA
9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Binayı taş yağmurunu tuttular

İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar, taciz eden şahsın evini taş yağmuruna tuttu.

İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından durduruldu.

Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.

EVİNİ TAŞ YAĞMURUNA TUTTULAR

Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.

aw259284-03.jpg

aw259284-02.jpg

aw259284-01.jpg

İlgili Haberler
Sapık adam otobüs durağında kadına bakıp mastürbasyon yaptı
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti
Son Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi Yerel Haberler
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı Gündem
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı Spor
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti Dünya
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti