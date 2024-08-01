9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Binayı taş yağmurunu tuttular

İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından durduruldu.

Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.

EVİNİ TAŞ YAĞMURUNA TUTTULAR

Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.