Arkadaşını ısıran öğrencinin babası, oğlunu uyaran öğretmeni darbetti

Adana'da okulda arkadaşını ısıran öğrencinin babası M.A.K., oğlunu uyaran G.S. (63) adlı kadın öğretmeni darbetti. Şikayet üzerine M.A.K. gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Arkadaşını ısıran öğrencinin babası, oğlunu uyaran öğretmeni darbetti

Olay, 25 Ekim'de Çukurova ilçesindeki Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. Öğretmen G.S., sınıfında arkadaşını ısıran öğrenciyi, iddiaya göre 'Kuduz musun, neden arkadaşını ısırıyorsun?' diye uyardı. Uyarının ardından dersler bitince eve dönen öğrenci, durumu babası M.A.K.'ye anlattı. M.A.K., bir gün sonra okula gidip öğretmen G.S.'yi darbetti. Hafif yaralanan G.S., ilçedeki bir hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek M.A.K.’den şikayetçi oldu. Kadın öğretmenin şikayeti üzerine M.A.K. gözaltına alındı. M.A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğretmene şiddete tepki gösteren öğrenci velileri de sabah saatlerinde okula giderek müdür ile görüşüp bilgi aldı.

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arkadasini-isiran-ogrencinin-babasi-oglunu-uyaran-ogretmeni-darbetti-6642-dhaphoto2.jpg

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