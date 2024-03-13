Arkadaşını öldürdü sakince uzaklaştı

Kaynak: İHA
Arkadaşını öldürdü sakince uzaklaştı
Arnavutköy’de arkadaşını börekçide vurarak öldüren şahsın olaydan sonra sakin bir şekilde kalabalıkta yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın yürürken belindeki cinayet silahını düzelttiği de görüldü.

Arnavutköy’de dün öğle saatlerinde aralarında yaklaşık 10 yıldır husumet bulunan 2 arkadaş börekçide buluştu. Aralarında geçen para konusunun ardından masada oturan Salih İplik gerilen konuşma sonrasında tuvalete gitmek için masadan kalktı.

Tuvalete gidip geri dönen iplik, masaya doğru yürüdüğü esnada arkadaşı Abdullah Ürkmez’in kafasına 1 el ateş ederek öldürdü. Saldırı sonrasında börekçiden çıkan Salih İplik kısa süre içerisinde kalabalığa karışarak sakince yürümeye başladı.

İplik’in yürüdüğü esnada cinayeti işlediği silahını da belindeyken düzelttiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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