Arkadaşını öldürdü sakince uzaklaştı

Arnavutköy’de arkadaşını börekçide vurarak öldüren şahsın olaydan sonra sakin bir şekilde kalabalıkta yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın yürürken belindeki cinayet silahını düzelttiği de görüldü.