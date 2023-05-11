Arkadaşını öldürüp kaza gibi gösteren sanığın akıl sağlığı rapor sonucu belli olacak

DHA’nın haberine göre, İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde geçen yıl ekim ayında, komşu olan Sefer Öztürk ve Mustafa Karaçam arasında odun kesme meselesinden tartışma çıktı. Olaydan birkaç gün sonra yine aynı konuda tartışan Öztürk ve Karaçam arasında kavga çıktı. Kavgada Mustafa Karaçam, av tüfeğiyle Sefer Öztürk'ü öldürüp, onun traktörüyle üzerinden geçti. Ardından traktörü devirdiği öne sürülen Karaçam, Öztürk’ün cesedini, römorkun altına yerleştirerek kaza görünümü verdi. Cenazede yakınlarına başsağlığı dileyen ve definde mezar kazarak yardımcı olan Mustafa Karaçam, olayın ortaya çıkmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaçam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe de tutuklandı.

Hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mustafa Karacam bugün Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları da katıldı.

Mahkemede dinlenen Mustafa Karaçam, “Olaydan birkaç gün önce Sefer Öztürk ile odun kesme meselesinden tartıştık. Bana küfürler etti. Sonra Sefer evime geldi ve bana orada da küfürler etti. O gün evime gittim ve uyudum. Sabah kalktığımda odun kesim motorunu Sefer ile beraber kesim yerine götürmek istedim. Çünkü her ne kadar küfretse de aramızda bir şey olmadığını düşüyordum. Kesim yerine yaklaştığımda traktörünün geldiğini gördüm. Elimle işaret edip beni traktörüne almasını bekledim. Ancak, o traktörü üstüme sürüp beni yere düşürdü. Sabah erken gittiğim için vahşi hayvanları düşünerek yanıma tüfeğimi almıştım. Traktörü geri geri sürmeye başladı. Sonra elinde balta vardı ve korktuğum için havaya bir el ateş açtım. Ben havaya ateş açınca o da traktörden düştü. Traktör çalıştığı için durdurmak istedim. Ayağımı yanlışlıkla debriyaja bastım. Traktör bu sırada üzerinden geçmiş, baktığımda öldüğünü fark ettim. Traktör üzerinden geçerken de devrildi, yerde urgan vardı, kendimi asmak için onu aldım. Arkadaşımı öldürdüğüm için çok üzüldüm. Urganı köyde bir ağaca taktım, sonra intihar etmekten vazgeçtim. Eve gittim ve ertesi gün jandarmalar geldi. Yaşananları onlara anlattım” dedi.

Sanık savunmasının ardından tanıklar dinlendi ardından da Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, sanığın tasarlayarak değil, kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı Derya Öztekin ise müvekkilinin telkine çok müsait olduğunu, bu nedenle akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Karaçam’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’na sevk edilmesi kararını verdi. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.