Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu

Finlandiya'nın batısındaki Pedersöre'ye bağlı Kaliby köyünde yaşayan bir kişi, arkadaşına şaka yapmak amacıyla iki arabasına 12 kilo dinamit yerleştirdi.

YLE haber ajansına konuşan bölge polisi, olaya ilişkin detayları paylaştı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Büyük miktarda patlayıcı nedeniyle çevre binaların boşaltıldığını aktaran Finlandiya polisi, olayın terör eylemi olmadığını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Polise verdiği ifadede arkadaşına "şaka" yapmak için 12 kilo dinamiti iki ayrı arabaya yerleştirdiğini anlatan şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu şüphelinin patlayıcıları nereden temin ettiğine dair araştırmalar sürüyor.