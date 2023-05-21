Arkadaşının kazara vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir çocuğun, tüfekle kazara vurduğu 16 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Arkadaşının kazara vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hazro ilçesine bağlı Çökeksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.K. ile Mehmet Ekici yanlarına av tüfeğini alıp saat 12.00 sıralarında köyden uzaklaşarak piknik yapmaya gitti.

14 yaşındaki E.K. oynadığı tüfekle kazara arkadaşı Mehmet Ekici’yi vurarak ölümüne sebep oldu.

Saat 16.00 sıralarında köye haber veren E.K., köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesiyle Mehmet Ekici’nin cenazesini ambulansla Diyarbakır’a getirdi.

Burada Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılan Ekici, yapılan inceleme sonucunda saat 20.00 sıralarında cenazesinin defni için ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, E.K.’yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu Magazin
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’ Güncel
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’