Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü

Adana’da otogarda değnekçilik yapan bir kişi, işe ara verdiği sırada kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz (56), iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı.

aw933502-02.jpgBu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz'a doğru ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw933502-03.jpgSağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Onmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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