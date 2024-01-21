Armut piş ağzıma düş deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Armut piş ağzıma düş deyimi ne anlama geliyor?
Armut piş ağzıma düş deyimi ne anlama gelir? Armut piş ağzıma düş deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Armut piş ağzıma düş deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin hiç emek harcanmadan olmasını istemek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Olayların kendiliğinden hazır olup ayağına gelmesini bekleyen kişilerin durumunu anlatmak için kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

Her zaman hazıra konmak isteyen insanlar için kullanılır.

ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hem çalışmıyor hem de maaşının herkes gibi zamanında yatmasını istiyor, oh ne âlâ armut piş ağzıma düş vallahi."

"Bu armut piş ağzıma düş hallerinle sen yine sınıf tekrarı yapacaksın."

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