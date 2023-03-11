11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy Cemevi'ne giren hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Arnavutköy Cemevi'ne giren hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Arnavutköy Cemevi'ne güvenlik kameralarına aldırış etmeden pencereyi kırarak girdiği, bilgisayar, harici disk ve bağış kutusunu çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:38
Takip Et

Arnavutköy Cemevi'ne giren hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Arnavutköy Cemevi'ne giren hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
+
Aa
-

Arnavutköy Cemevi'ne güvenlik kameraları bulunmasına rağmen pencereyi kırıp girerek dizüstü bilgisayar, harici disk ile bağış kutusunu çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Cemevinde 8 Mart Çarşamba günü yapılan hırsızlığı fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saat 20.38'de cemevi bahçesine, daha sonra saat 20.52'de çatı katındaki pencereyi kırıp binaya giriş yapan şüphelinin hakkında suç kaydı bulunan O.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheli ilçede saklandığı evde yakalanırken çalınan bilgisayar, harici disk ile diğer malzemeler cemevi görevlilerine teslim edildi. Şüphelinin çaldığı bağış kutusunda bulunan, cemevinin giderleri için gönüllülerden toplanan yaklaşık 800 lirayı harcadığı öğrenildi.

Arnavutköy Cemevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Doğan, AA muhabirine, şüphelinin çatıya tırmanarak çıktığını ve kırdığı pencereden içeriye girdiğini anlattı.

Doğan, şüphelinin içerideki bütün odalara girdiğini belirterek, "Ama bir şey göremeyince ön odaya, hocanın (cemevi görevlisi) odasına yöneliyor. Orada hocanın bilgisayarını, hard diskini ve bağış kutusunu götürüyor." dedi.

Şüphelinin kırdığı pencereyi yaptırdıklarını, pencereyi de tedbir amaçlı içeriden vidaladıklarını anlatan Doğan, şüpheliyi aynı gün gözaltına alan polis ekiplerine teşekkür etti.

Doğan, cemevi için daha önce ilçe belediyesine güvenlik görevlisi tahsisi için talepte bulunduklarını ancak bu taleplerinin henüz karşılık görmediğini de sözlerine ekledi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde cemevine giren şüphelin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.