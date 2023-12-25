Arnavutköy’de 87 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Arnavutköy’de 87 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 87 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy’de çeşitli adreslerde ikamet eden ve Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir adreste gerçekleştirilen operasyonda 23 kaçak göçmen yakalanırken, aynı adres çevresinde bulunan metruk binalarda yaptıkları kontrollerde ise 64 kaçak göçmen daha yakayı ele verdi.

Kaçak göçmenleri taksilerle yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçişleri için sevk ve organizasyon yaptıkları tespit edilen M.A.H. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.A.H. ve M.Ö. ise, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, kaçak göçmenlerin transferinde kullanıldığı öğrenilen 2 taksi ise bağlanarak trafikten men edildi.

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