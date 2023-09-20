Arnavutköy’de facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Arnavutköy'de virajı alamayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı.

KAYNAK: İHA
Arnavutköy’de facianın eşiğinden dönüldü

Arnavutköy’de bulunan Edirne Asfaltı Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İrfan Bingöl yönetimindeki 34 ZD 8325 plakalı hafriyat kamyonu Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Bingöl, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kazada kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyondan dökülen yağın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yolda kumlama çalışması yapıldı. Kamyonun kurtarıcı araçlarla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı.

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