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Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı

Arnavutköy’de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ev sahibi ise yanan evini hüzünle izledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:54
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Arnavutköy’de gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı

Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
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İHA'nın haberine göre, yangın, bugün saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Nargile Sokakta bulunan bir gece kondu da çıktı. 

Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, sokakta yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede gecekondunun çatı kısmı alevlere teslim oldu. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. 

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken ev sahibi ise yanan evini hüzünle izledi.

 

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