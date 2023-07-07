Arnavutköy'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

Hafta sonunda Karadeniz'in dalgalı olması ihtimaline karşı boğulma olaylarının yaşanmasını önlemek için Arnavutköy sahilinden denize girilmesine yasak getirildi.
Arnavutköy sahillerinde dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirilerek hafta sonu denize girmenin yasaklandığı açıklandı.
Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesinin (Ç) fıkrası gereğince alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı 08.07.2023 Cumartesi ve 09.07.2023 Pazar günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.