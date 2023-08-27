Arnavutköy’de hırsızlar kimseye aldırış etmeden kuyumcuya girmeye çalıştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanını gözüne kestiren şüpheliler araçlarıyla caddede birkaç tur attıktan sonra kuyumcunun önüne park etti.

Araçtan inen şahıslar kepengini açmak için 7 dakika boyunca levyeyle uğraştı. Yüzleri kapalı olan ve ellerinde çuval ve levye bulunan soyguncular o esnada yoldan geçen araçlara da aldırış etmeden girişimlerine devam etti. 7 dakika sonucunda cadde üzerinde bulunan bir esnafın müdahalesi ile girişimlerini sonlandıran şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken zanlılar henüz bulunamadı.

"TAM 7 DAKİKA UĞRAŞMIŞLAR”

Soygun girişiminin yapıldığı kuyumcu dükkanının işletmecisi Yılmaz Demirbaş yaşananlar ile ilgili, “Gece 03.30 saatlerinde buraya geliyorlar levyeler ile kepengi zorluyorlar silahları da var, kepengi açamıyorlar. Karşı komşumuz çıkıp bağırıyor ama yanlarına gelemiyor çünkü silahları var. Biz burada ana cadde üzerindeyiz 7 dakika boyunca açmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. Olay yaşandıktan yarım saat sonra beni emniyetten aradılar. Kepenk detektörlerinin nerede olduğunu biliyorlar bu nedenle yandan açmaya çalışıyorlar. Burada yılların emeği var gerçekten korktuk” ifadelerini kullandı.