Arnavutköy’de hırsızlar kimseye aldırış etmeden kuyumcuya girmeye çalıştı

Arnavutköy’de gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanının önüne yanaşan şüpheliler 7 dakika boyunca caddeden geçen araçlara aldırış etmeden soygun yapmaya çalıştı. Şahıslar caddede bulunan başka bir esnafın müdahalesiyle olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Arnavutköy’de hırsızlar kimseye aldırış etmeden kuyumcuya girmeye çalıştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanını gözüne kestiren şüpheliler araçlarıyla caddede birkaç tur attıktan sonra kuyumcunun önüne park etti.

Araçtan inen şahıslar kepengini açmak için 7 dakika boyunca levyeyle uğraştı. Yüzleri kapalı olan ve ellerinde çuval ve levye bulunan soyguncular o esnada yoldan geçen araçlara da aldırış etmeden girişimlerine devam etti. 7 dakika sonucunda cadde üzerinde bulunan bir esnafın müdahalesi ile girişimlerini sonlandıran şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken zanlılar henüz bulunamadı.

"TAM 7 DAKİKA UĞRAŞMIŞLAR”

Soygun girişiminin yapıldığı kuyumcu dükkanının işletmecisi Yılmaz Demirbaş yaşananlar ile ilgili, “Gece 03.30 saatlerinde buraya geliyorlar levyeler ile kepengi zorluyorlar silahları da var, kepengi açamıyorlar. Karşı komşumuz çıkıp bağırıyor ama yanlarına gelemiyor çünkü silahları var. Biz burada ana cadde üzerindeyiz 7 dakika boyunca açmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. Olay yaşandıktan yarım saat sonra beni emniyetten aradılar. Kepenk detektörlerinin nerede olduğunu biliyorlar bu nedenle yandan açmaya çalışıyorlar. Burada yılların emeği var gerçekten korktuk” ifadelerini kullandı.

aw017014-01.jpg

Öne Çıkanlar
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Son Haberler
Ahmet Çavuş Yunan başkomutanını nasıl esir aldı? İşgalci General Trikopis neye uğradığını şaşırdı Güncel
Ahmet Çavuş Yunan başkomutanını nasıl esir aldı? İşgalci General Trikopis neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da serviste bekleyen otomobile Tekirdağ'da trafik cezası kesildi Teknoloji - Otomotiv
İstanbul'da serviste bekleyen otomobile Tekirdağ'da trafik cezası kesildi
Güler Sabancı Ali ve Vuslat Sabancı'nın son durumu hakkında konuştu Magazin
Güler Sabancı Ali ve Vuslat Sabancı'nın son durumu hakkında konuştu
'Badem göz' ameliyatı faciaya yol açtı. 'İnanılmaz acılar çektim, evde günlerce ağladım' Güncel
'Badem göz' ameliyatı faciaya yol açtı. 'İnanılmaz acılar çektim, evde günlerce ağladım'
Ronaldo'nun verdiği selam gündem oldu. Sosyal medyada coşkuyla karşılandı Spor
Ronaldo'nun verdiği selam gündem oldu. Sosyal medyada coşkuyla karşılandı
İstanbul'da son 1 haftada 2 bin 127 dilenci yakalandı Güncel
İstanbul'da son 1 haftada 2 bin 127 dilenci yakalandı