Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı

Arnavutköy’de bir inşaatta çalışma yapan işçi kafasına düşen tahta parçası sonucunda yaralanarak çukura düştü.

KAYNAK: İHA
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi Üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan İ.K. isimli işçi kafasına düşen tahta parçasının etkisiyle baygınlık geçirerek inşaat alanında bulunan çukura düştü.

Çukura düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile işçi düştüğü yerden çıkartılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrasında yaşananlar ve işçiyi çıkartma çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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