Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı

Kaynak: İHA
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı
Arnavutköy'de, kontrolünden çıkan bir otomobilin otoyol kenarında duran bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 civarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gerçekleşti. Sağlık personeli Kübra K. yönetimindeki 34 LR 0155 plakalı otomobil, iddiaya göre Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına yaklaştığı sırada kontrolünden çıkarak savruldu.

Savrulan araç, otoyol kenarında yük indirme sırası için duran 47 DA 839 plakalı tıra çarptı.

Kazada, araçta bulunan sağlık personeli ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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