Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir baba, oğluyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla oğlunu başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Olay, Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.A. adlı baba, boşandığı eşinden ayrı yaşadığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile birlikte yaşıyordu.

Baba ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silah sesleriyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan baba M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

f3e7f71d7cd1603a0533f3b13dcece9c.jpg

df29144c463595807cfa1495e3f1ef0f.jpg

4377c2d92ae81915dd264d56dd7fc4b7.jpg

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Yapay zekanın babası Hinton 'Pişmanım' Bilim
Yapay zekanın babası Hinton 'Pişmanım'
Buckingham Sarayı’nı alarma geçiren olay: Bir kişi gözaltına alındı Dünya
Buckingham Sarayı’nı alarma geçiren olay: Bir kişi gözaltına alındı
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı Güncel
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı
Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi. 'Sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk' Magazin
Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi. 'Sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk'
Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı Siyaset
Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı
Hatay'da köpeğe işkence kamerada Güncel
Hatay'da köpeğe işkence kamerada
Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı Dünya
Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı