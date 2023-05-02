Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Olay, Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.A. adlı baba, boşandığı eşinden ayrı yaşadığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile birlikte yaşıyordu.

Baba ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silah sesleriyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan baba M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.