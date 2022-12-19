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Taciz iddiasına parkta meydan dayağı

Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:59
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Arnavutköy'de taciz iddiasına parkta meyda dayağı

Taciz iddiasına parkta meydan dayağı
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DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de taciz ve dayak olayı Şehir Parkı'nda meydana geldi. Dayak yiyen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi. Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi. Dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

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