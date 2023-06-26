Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar

Ankara’da 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen tekvando hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir spor salonunda tekvando hocalığı yapan F.M.D., iddiaya göre kız öğrencisini taciz etti. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması üzerine, aile ve beraberindeki bir grup spor salonuna geldi. Tekvando hocası F.M.D.'yi darbeden öfkeli kalabalık, spor salonunun da camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi. Bu sırada bir kişi ise otomobille spor salonunun camekan bölümüne çarptı.

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12 FARKLI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra mahallede görevli bekçiler sevk edildi. Spor salonuna gelen polis ekipleri ilk olarak yaralı durumdaki F.M.D.'yi öfkeli grubun elinden alarak ilk müdahalesi yapılmak üzere sağlık ekiplerine ulaştırdı. İçlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen F.M.D., hastanedeki tedavisinin ardından açılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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“ÇOCUĞUN ÇIPLAK VİDEOSUNU ÇEKMEKLE SUÇLANIYOR”

Mahalle sakinlerinden Bekir Ç., kendi çocuğunun da 1 ay öncesine kadar aynı spor salonuna gittiğini ifade ederek, "Benim çocuğum da burada spor yapmaktaydı. 1 ay öncesinden, hocanın hareket ve tavırlarından şüphelendiğim için oğlumun kaydını aldırdım. Bugün bir grup gelerek, çocuğumun burada ders gören kız arkadaşının çıplak videolarını çektiğini ve elle taciz ettiğini söyleyerek buradaki yetkiliyi dövdüler. Çocuğun ailesi, çocuklarının çıplak videolarının çekildiğini söylüyor. Benim de çocuğum buradaydı, hocanın hal ve tavırlarını sevmediğim için kaydını aldırdım buradan" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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