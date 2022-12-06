Arnavutluk'ta düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sona erdi

Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen zirvenin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rama, burada yaptığı açıklamada, zirveyi, "Arnavutluk'un bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin kararlı, dirençli bir unsuru olarak oynadığı rolün takdir edilmesi" olarak gördüğünü söyledi.

Zirvenin, büyük bir tarihsel boyutu olduğuna işaret eden Rama, "AB'nin, AB sınırları dışına çıkıp zirve düzenlemesi bir ilktir. Bu, Batı Balkanlar'da ve özellikle Arnavutluk'ta gerçekleşiyor. Her şeyden önce bunu, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğu gibi AB'nin de Batı Balkanlar'a ihtiyacı olduğu bilincinin olağanüstü bir işareti olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Enerji sektörüne de değinen Rama, AB'den bu konuda 85 milyon avro değerinde bütçe desteği aldıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Bu bölge, daha fazla enerji kaynağı inşa etmek ve kendisini Rus etkisinden giderek daha fazla uzaklaştırmak adına bu yolculuğa dahil olacaktır. AB'nin bizim için burada olduğu mesajını bölgedeki tüm insanlara, özellikle de Arnavut halkına iletme zamanının geldiğine inanmak istiyorum."

Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, "Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının sonuçları, dış müdahalelere karşı güvenliğin güçlendirilmesi, göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele ile terör ve organize suçlarla mücadele" gibi konular ele alındı. (AA)