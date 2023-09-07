Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı

Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran 76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, geçirdiği kalp ameliyatı hakkında konuştu.

Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı

Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, üçüncü kalp ameliyatı esnasında birtakım komplikasyonların oluştuğunu söyledi.

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76 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Terminator: Dark Fate filmini çekmeden önce gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söyledi. Oyuncu "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" dedi.

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Oyuncu, "Zamanı geri getiremezsiniz. Çok korkunçtu. Korkutucu bir durumun ortasındaydım. Nasıl kurtulacaktım? Vites değiştirmeniz lazım. Kendinize gelip 'Tamam şimdi yapmam gereken şey bu hastaneden çıkmayı başarmak' demelisiniz" ifadelerini kullandı.

İlk 10 adımını attıktan sonra "Kendimi aptal gibi hissediyordum ama doktorlar akciğerlerimi kullanmam gerektiğini söyledi, yoksa zatürre geçirip ölebileceğimi söylediler" dedi.

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Pozitif bir bakış açısı benimsediğini söyleyen oyuncu, üç ay sonra altıncı Terminatör filmini çektiğini söyledi.

"TERMİNATÖR SERİSİ BENİM İÇİN BİTTİ"

Terminatör serisindeki rolüyle akıllara kazınan oyuncu, 1984 yapımı filmde mekanik T-800 robotunu canlandırmıştı. Oyuncu, ilk üç Terminatör filminden övgü dolu sözlerle bahsederken son üç filmi eleştirdi.

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The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, "Terminatör serisi bitmedi. Benim için bitti. Terminatör söz konusu olduğunda dünyanın farklı bir temayla devam etmek istediği mesajını aldım. Bu mesaj yüksek sesle ve açıkça dile getirildi. Birilerinin harika bir fikirle ortaya çıkması gerekiyor" dedi.

Schwarzenegger, "İlk üç film harikaydı. 4. filmde vali olduğum için yer almadım. Sonra korkarım ki 5 (Genisys) ve 6 (Kara Kader) da başarılı olamadı. Bunu önceden biliyorduk çünkü iyi yazılmamışlardı" ifadelerini kullandı.


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