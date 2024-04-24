Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor

İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Arsenal, Chelsea'yi ağırladı.

Londra derbisine Emirates Stadı ev sahipliği yaptı.

Arsenal dev karşılaşmada Chelsea'yi 5-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı.

Ev sahibi 5. dakikada Leandro Trossard ile öne geçti, ilk yarı bu skorla bitti. Mikel Arteta'nın ekibi ikinci yarıda fırtına gibi esti.

Arsenal; 52'de Ben White, 57 ve 65'te Kai Havertz ile 4-0'ı buldu. Arsenal, 70'te Ben White ile farkı beşe çıkardı. 5-0'dan sonra da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulan Arsenal, maçta başka gol çıkaramadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaptı. Chelsea, 47 puanda kaldı.

PREMİER LİG PUAN DURUMU

(1)Arsenal: 34 maç, 77 puan

(2) Liverpool: 33 maç, 74 puan

(3) Manchester City: 32 maç, 73 puan