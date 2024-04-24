Şerafettin Tilki Fenerbahçe'deki son bilgiyi açıkladı. Acun Ilıcalı ile Ali Koç ne konuştu? Acun Ilıcalı'nın suratı neden düştü?

Seçim...

Bu sıralar her alanda kol geziyor. Önce yerel seçimler yapıldı.

Sporda ise erken seçim . Normal seçim. Ne ararsan mevcut yani.

Malumunuz; Türkiye Futbol Federasyonu Temmuz ayında sandığa gidiyor.

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, ‘yeniden adayım’ diyor.

Karşısına farklı isimler çıkıyor. Daha da çıkacak.

Hep diyorum ya; tek adaylı seçim aslında seçim değil atamadır diye..

Federasyon seçimlerini bir anlamda gölgede bırakacak kongre Fenerbahçe’de olacak.

Koç bırakacağını açıklamıştı ya.

Gelin bakın ne oldu?

Bir çok üye ve dernek temsilcileri Koç’a, bırakmaması yönünde talepte bulundu.

Şampiyon yapmadan ayrılma diye diretiyorlar.

Sadettin Saran, Koç ile görüşüp onay ve desteğini aldı.

İşte tam bu sırada Acun Ilıcalı bombası patladı!

Sahi ya, kimsecikler yazmadı. Konuşmadı.

Kendim ile gurur mu duysam ne acaba!

Zira Koç öyle istemiş.

Miş diyorum, böyle anlattılar.

Meraktan çatlattılar.

Gelelim Ilıcalı olayına.

İngiltere’de Hull City’nin sahibi olan Ilıcalı koyu Fenerbahçeli.

Koç’a, “Sizden sonra başkanlık düşünüyorum. Yaptıklarınızın karşılığını alamadığımızı görünce de, hep bir adım geri atıyorum” diyerek ağzını arıyor.

Arayan bulur misali. Bu kez Çetin, cevize çatıyor. Koç çakıyor davayı.

‘Sen daha dur bakalım’ dercesine karşılık veriyor.

"Her ne kadar bizimle birlikte olsan da içerisi çok daha farklı. Fenerbahçe’ye başkan olacak birinin mutlaka yönetimde görev yapıp, kulüp işleyişini bilmesi kaçınılmaz. Asla tavsiye etmem. Hatta bizzat engel olurum” diye de ekliyor.

Böyle açık sözlü insanlara bayılıyorum!

Ah bir de ayılabilsem.

Anlamadığım, Koç’un, yediği içtiği ayrı gitmeyen Ilıcalı’ya neden yol vermediği..

Ilıcalı buna rağmen B planı yapmış.

Transferinde baş rol oynadığı Mesut Özil futbolun başında olacak.

Alman Hansi Flick de teknik patron.

Ve elbette yıldızlar yağmuru.

Varsın olsun arkadaş.

Aziz Yıldırım FBI gibi mübarek.

Her şeyden haberdar.

O’nun için Saran başkan koltuğuna oturmasın da, kim olursa olsun modu hep açık.

Yıldırım, sırf bu yüzden de olsa bizim Acun için destekçi durumunda.

Tam, Ali-Cengiz seçim oyunları. Hatta olimpiyatları.

Ne heyecan verici süreç bizleri bekliyor.

Eğer Acun, Koç’a rağmen aday olursa, Saran’a karşı kazanır.

Genel görüş bu. Aksini söyleyenlerin de sayısı az değil. Aynı zamanda iki medya patronu rekabeti, kulübe ve basına nasıl yansıyacak kestirmesi güç.

Apayrı renk katacağı kesin.

Bu arada bizim TSYD başkanlık seçimi yapacak. Başkan Oğuz Tongsir'e karşı İsmail Er adaylığını açıkladı.

Neydi o şarkı!

Her yerde kar var..

Hani şu bilinenin aksine, Salvatore Adamo’nun eseri..

Şimdi gelde esinlenme.

Mümkün değil.

Her yerde seçim var

Kalbim boşta bu sene

Başkanı seçen üyeler

Biraz vicdan deseler

La, lala la, la lala