Sultanlar Ligi rekorlarla tamamlandı

2023-2024 Sultanlar Ligi Voleybol Sezonu tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyonluğa uzandı.

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı. Buna göre, Fenerbahçe Opet’ten Melissa Vargas hem 110 km/h ile en yüksek servis hızını, hem de 105 km/h ile en yüksek smaç hızını kaydetti. En yüksek smaç ise 3,1 metre olarak ölçüldü. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan serinin 3. maçında gerçekleşen 23,50 saniyelik ralli oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

“Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, Play-Off’larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde uyguladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle önemli istatistiklere de ulaştık. Hedefimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapmaya, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin 5G teknolojisi ile beraber gerçek zamanlı deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz.”

HAKEM KARARLARINA YARDIMCI

Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kullanılan Şahin Gözü sistemi Türkiye’de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde Vodafone 5G desteğiyle kullanıldı. Sistem, lig maçlarında kullanılan Görüntülü Değerlendirme Sistemi’nin kameralarından ayrışarak yapılan kurulumla neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kıldı. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulandı.