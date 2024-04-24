Sultanlar Ligi rekorlarla tamamlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Sultanlar Ligi rekorlarla tamamlandı
Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisi Fenerbahçe Opet’in galibiyetiyle tamamlandı. Turnuvada önemli istatistikler de elde edildi.

2023-2024 Sultanlar Ligi Voleybol Sezonu tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyonluğa uzandı.

vargas-smac.jpg

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı. Buna göre, Fenerbahçe Opet’ten Melissa Vargas hem 110 km/h ile en yüksek servis hızını, hem de 105 km/h ile en yüksek smaç hızını kaydetti. En yüksek smaç ise 3,1 metre olarak ölçüldü. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan serinin 3. maçında gerçekleşen 23,50 saniyelik ralli oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:
“Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, Play-Off’larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde uyguladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle önemli istatistiklere de ulaştık. Hedefimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapmaya, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin 5G teknolojisi ile beraber gerçek zamanlı deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz.”

eczacibasi-boskovich-smac.jpg

HAKEM KARARLARINA YARDIMCI
Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kullanılan Şahin Gözü sistemi Türkiye’de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde Vodafone 5G desteğiyle kullanıldı. Sistem, lig maçlarında kullanılan Görüntülü Değerlendirme Sistemi’nin kameralarından ayrışarak yapılan kurulumla neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kıldı. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulandı.

İlgili Haberler
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Barış Alper Yılmaz için tarihi bonservis
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş videosu ortaya çıktı
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi berabere
Rolex saat futbol yıldızının başına nasıl bela oldu? Anasından emdiğini burnundan getirdiler
Ankaragücü Beşiktaş maçında şok sakatlık. 7-8 ay yok
Ankaragücü Beşiktaş maçında şok sakatlık. 7-8 ay yok
Ergin Ataman rest çekti
Ergin Ataman rest çekti
Sadettin Saran ‘Ankara ile aramız açık’ dedi sebebini açıkladı
Emre Belözoğlu küplere bindi: Bu lağım çukuruyla mücadele edeceğim
Emre Belözoğlu küplere bindi: Bu lağım çukuruyla mücadele edeceğim
Juventus finale yükseldi. Kenan Yıldız detayı
Juventus finale yükseldi. Kenan Yıldız detayı
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Yunus Akgün yıkıldı
Son Haberler
Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı
Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk Gündem
Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar Magazin
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam Siyaset
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı Spor
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak Teknoloji
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak