Karadeniz'deki fırtına öncesi sessizliği Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Bu zorlu mücadelelerin açılışını Kasımpaşa ile yaptı. Perşembe akşamı Monaco ile grupta şansını devam ettirmek için zorlu maça çıkacak. Hafta sonu da bu sezon deplasmanda ilk derbisini Beşiktaş ile oynayacak. İnsan yazarken bile zorluk derecesini hissediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın onbir seçimine bakarsanız kadro zenginliğini görürsünüz. Yusuf Yazıcı’yı ilk 11 de sahaya sürerek bu oyuncunun moral motivasyonunu artırma şansını kendi seyircisi önünde verdi. Belli ki bu oyuncudan çok şey bekliyor. Saha içi ayrı bir zenginlik kulübe ise ayrı. Sakatların döndüğünü düşünün. Bu kadro normalde üç kulvarda rahat oynar. Yeter ki takım olsun. Teknik direktör Abdullah Avcı takımla ilgili “mazeretlere sığınmamamız lazım” derken bütün bahaneleri sıraladı!

İki takım da kontrollü futbol oynayarak karşılaşmaya başladı. Birbirlerinin hata yapmasını beklediler. Sezon başı Kasımpaşa’nın yarısını transfer etmiş bordo mavililer ilk yarıda rakibine belirgin bir üstünlük kuramadı. Durarak ve düşünerek oynadı. Bu durum zaman kaybına neden olurken rakip savunmanın rahat yerleşmesini sağladı. Trabzonspor ancak golü kalesinde görünce hızlı düşünüp hızlı oynamayı tercih ediyor. Bu da tuhaf bir anlayış. Bu arada Yusuf Yazıcı’nın oyuna ne kadar katkı sağlayacağını çok merak ediyordum. Düşünün, kendi evinizde oynuyorsun ve ilk yarıda kaleyi bulan şutunuz yok. Kim nasıl izah edebilir. Yusuf geri gitmiş. İlk yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda oynanan futboldan Avcı’ da memnun olmamış ki ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Siopis yerini Djaniny bıraktı. Avcı 60.dakikada oyuna ikinci kez müdahale etti. Umut Bozok ve Gbamin’i sahaya sürdü. Tribündeki homurdanmaları hissetmiş olmalı ki Yusuf Yazıcı ve Hamşik’i kulübeye çekti. Savunma güvenliğini riske edip rakip kaleye daha çok yaklaşmak isteyen, golü düşünen Abdullah Avcı 74. Dakika da Bartra’yı çıkarıp Bardhi’yi oyuna aldı. Trabzonspor’da değişen bir şey yok. Girenler çıkanları arattı. Belli ki herkes yerinden memnun. Bordo mavililerin tribünlerine bakarsan 25 bin taraftar var. Liderlik diye bir isteğinin olmadığını gördük. Bu futbol ile Trabzonspor’un canı çok yanar. Benden söylemesi. Hedefi olan takım rakiplere gözdağı verir. Trabzonspor’dan o ışık gelmedi, bir puana razı oldu..