Artan yeşil mercimek fiyatına karşı vergi adımı

Kaynak: Patronlardünyası
Artan yeşil mercimek fiyatına karşı vergi adımı
Cumhurbaşkanlığının "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, İthalat Rejimi Kararı'na eklenen bir dipnot ile yeşil mercimek ithalatında 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisinin yüzde 0 olarak uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla birlikte ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta olduğunu, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiğini dile getirdi.

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