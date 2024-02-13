ABD bütçesi ocakta açık verdi

Kaynak: Bloomberght
ABD bütçesi ocakta açık verdi
ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 4. ayında federal hükümetin bütçe açığı 22 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçtiğimiz yıl ocakta 39 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ocakta geçtiğimiz senenin aynı ayına oranla yüzde 43 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 39,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yüzde 7 artarak 477 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 3 artışla 499 milyar dolara yükseldi.

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 16'LIK ARTIŞ

Ülkede 2024 mali yılının 4. ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artarak 532 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 460 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 2,1 trilyon dolara, gelirler yüzde 8 artışla yaklaşık 1,6 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.

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