Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan işçi alımı açıklaması. Bakan Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz" dedi.

Bakan işe alınacak personelin, taşra teşkilatlarında görevlendirileceğini açıkladı.İlanlar 19 Şubat tarihine kadar İşkur'un resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak.

Başvurulan meslek için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekiyor.Diğer başvuru şartlarıyla ilgili detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek.

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