Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te hasar alan bir evin bahçesinde Roma dönemine ait tek oda mezar ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 1 Aralık 2023 tarihinde bahçesinde çökme meydana geldiğini gören bir vatandaş durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Ekipler tarafından bölge emniyete alınarak Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Müze Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; 2,5 metre yüksekliğinde, 3x3 metre genişliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek, 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca bölge koruma altına alındı. Gaziantep Müze Müdürlüğünce incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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