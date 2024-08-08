Sivasspor'un adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2024-2025 sezonu için isim sponsorluğunda değişikliğe gidiyor.

Kulüp, Net Global ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, yeni sezonda "Net Global Sivasspor" adıyla mücadele edecek.

NET GLOBAL SİVASSSPOR

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Net Global ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının, takımın gücüne güç katacağı vurgulandı.

Kulüp yetkilileri, bu iş birliğinin sadece isim değişikliğiyle sınırlı kalmayıp, yeni başarılara ulaşma hedefini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Net Global ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü birliktelik, Sivasspor'umuzun potansiyelini daha da yukarılara taşıyacaktır. Geçtiğimiz sezon bize destek olan EMS Yapı'ya da teşekkürlerimizi sunuyor, Net Global ailesine duydukları güven ve destek için minnettarız," ifadeleri kullanıldı.