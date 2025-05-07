Arteta'dan ilginç yorum: "Son iki sezonun şampiyonu biziz"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Liverpool’un bu sezon Premier Lig şampiyonu olmasına rağmen, son iki sezonda Arsenal’in daha fazla puan topladığına dikkat çekerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İspanyol teknik adam, “Kupa kazanmak, doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgilidir. Liverpool bu sezon şampiyon oldu ama son iki sezondaki puanlarımız onlarınkinden fazlaydı. Eğer bu sezonki puanla şampiyon olunabiliyorsa, biz son iki yılın şampiyonuyuz” dedi. Bu ifadeleri yüzünde bir tebessümle dile getiren Arteta, hem rakibe göndermede bulundu hem de Arsenal’in istikrarlı yükselişine dikkat çekti.

Liverpool Premier Lig'de şampiyon oldu

LİVERPOOL HENÜZ ARSENAL’İN PUANINI GEÇEMEDİ

Liverpool, Premier Lig’de sezonun bitimine üç maç kala 82 puanda bulunuyor. Arsenal ise geçen sezonu 89, 2022-23 sezonunu ise 84 puanla tamamlamıştı. Liverpool’un kalan üç maçtan en az yedi puan çıkarması halinde 89 puanı geçmesi mümkün olacak. Ancak şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen Liverpool, bu sezon Arsenal’in geçtiğimiz yıllardaki performansına göre daha düşük bir puanla mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON UMUDU

Arteta yönetimindeki Arsenal, 2020 yılında FA Cup'ı kazandıktan sonra önemli bir kupa kazanamadı. Bu sezon Premier Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan ekip, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna ise devam ediyor. Çarşamba günü Paris Saint-Germain karşısında 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşına çıkacak olan Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline yükselebilmek için tüm gücünü sahaya koyacak. Karşılaşma Paris’te, Türkiye saatiyle 22:00’de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

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YILLAR SONRA GELEN YARI FİNAL BAŞARISI

Arsenal, Arteta’nın liderliğinde geçen sezon çeyrek finale kadar yükselmişti. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde 2009’dan bu yana ilk kez yarı finale çıkan İngiliz temsilcisi, tarihi bir başarı peşinde. Arsenal’in finale kalması durumunda rakibi, Barcelona’yı toplamda 7-6 mağlup ederek finale yükselen Inter Milan olacak.

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PREMİER LİG’DE SIRALAMA KARIŞTI

Geçtiğimiz hafta Bournemouth karşısında alınan mağlubiyetin ardından Arsenal, lider Liverpool’un 15 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Manchester City ile arasındaki fark ise sadece üç puan. Arsenal, haftasonu Anfield’da Liverpool ile karşılaşacak. Bu mücadele sadece prestij değil, aynı zamanda ikincilik yarışı açısından da büyük önem taşıyor.