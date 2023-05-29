Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı

Sokakta vatandaşa mikrofon uzatılıyor onlar da cevap veriyor. Ancak bazı röportajlardan ilginç ve bir o kadar düşündüren görüntüler ortaya çıkıyor. Onlardan biri de haber radarına takıldı. Tam anlamıyla "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" türünden. Seçim sonrası başka çare kalmadı modu.. İşte insanı düşündüren o röportaj:
-Ekonomi nasıl?
-İyidir.
-Bir sıkıntı var mı?
-Yooook...
-Yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz?
-Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum.
-Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?
-Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum.
-Bayramda bir planınız var mı?
-Yoook...
Sorular ve cevaplar ortada. Cevap yok aslında. Tam bir "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" modu. Bu seçim sonrası başka çare kalmadı herhalde modu.