Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı

Sokakta vatandaşa mikrofon uzatılıyor onlar da cevap veriyor. Ancak bazı röportajlardan ilginç ve bir o kadar düşündüren görüntüler ortaya çıkıyor. Onlardan biri de haber radarına takıldı. Tam anlamıyla "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" türünden. Seçim sonrası başka çare kalmadı modu.. İşte insanı düşündüren o röportaj:

-Ekonomi nasıl?

-İyidir.

-Bir sıkıntı var mı?

-Yooook...

-Yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum.

-Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum.

-Bayramda bir planınız var mı?

-Yoook...

Sorular ve cevaplar ortada. Cevap yok aslında. Tam bir "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" modu. Bu seçim sonrası başka çare kalmadı herhalde modu.