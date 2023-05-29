Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı

Bu bir oynatmaya az kaldı doktorum nerededir haberidir. Sokak röportajında sorulan sorulara verilen cevaplar işte bu sonucu ortaya çıkardı. İzleyince anlayacaksınız. Adam kısacası "bu moda geçiyorum artık" demiş

Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı

Sokakta vatandaşa mikrofon uzatılıyor onlar da cevap veriyor. Ancak bazı röportajlardan ilginç ve bir o kadar düşündüren görüntüler ortaya çıkıyor. Onlardan biri de haber radarına takıldı. Tam anlamıyla "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" türünden. Seçim sonrası başka çare kalmadı modu.. İşte insanı düşündüren o röportaj:

-Ekonomi nasıl?

-İyidir.

-Bir sıkıntı var mı?

-Yooook...

-Yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum.

-Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum.

-Bayramda bir planınız var mı?

-Yoook...

Sorular ve cevaplar ortada. Cevap yok aslında. Tam bir "oynatmaya az kaldı doktorum nerede" modu. Bu seçim sonrası başka çare kalmadı herhalde modu.

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