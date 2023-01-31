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  • Durduk yerde karton makete saldırdı. Oynatmaya az kaldı doktorum nerede

Durduk yerde karton makete saldırdı. Oynatmaya az kaldı doktorum nerede

Tekme tokat saldırdı. Karabük'te mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazanın önündeki karton makete saldırdı. Maketi parçalayan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler 'oynatmaya az kaldı' dedittirdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:18
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Oynatmaya az kaldı doktorum nerede. Durduk yerde karton makete saldırdı

Durduk yerde karton makete saldırdı. Oynatmaya az kaldı doktorum nerede
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Karabük'te mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, aniden iş yerine ait karton makete saldırdı. Reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yansıtıldığı maketi tekmeleyen kişi, daha sonra oradan uzaklaştı...

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yer aldığı karton makete saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan ve mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, aniden iş yerine ait karton makete saldırdı. Reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yansıtıldığı maketi tekmeleyen kişi, daha sonra oradan uzaklaştı.

Durumu fark eden ve güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi.Polis, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, bir kişinin makete tekmeyle saldırdığı ve daha sonra parçaladığı, olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

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emrah arslan
31.01.2023 11:38
otobüste kaldırımda yürürken kendi kendine konuşup tartışanlar bile.var.şizofreni vakası var bu halkta.20 senede delirttiler milleti  
 
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