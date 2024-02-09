Artık o ücreti veliler değil özel okullar ödeyecek. Yargıdan emsal karar

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Ayşen Yalman, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki özel okula giden oğlunun kaydını, 2022 yılının Eylül ayında yenilemek istedi.

Okul yönetimi, Yalman'dan kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap ücreti isredi. İstenen tutara itiraz eden Yalman, aynı kitapların başka illerdeki aynı koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını, piyasada ise kitap farkı tutarının sadece 500 TL olduğunu belirtti.

Okul yönetimi, iddiaya göre Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu söyleyerek, eğer belirtilen tutar ödenmezse öğrenciye online sistemi açmayacaklarını, diğer ana kitapları da vermeyeceklerini ifade etti. Bu cevap sonrası Yalman, okula 11 bin 850 TL ödemeyi yaptı.

ARADAKİ FİYAT FARKININ ÖZEL OKULUN ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıyan Yalman haklı bulunarak, 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verildi. Özel okul yönetimi, verilen karara itiraz edip, konuyu Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yalman'ı haklı bulan mahkeme, özel okulun aradaki fiyat farkının ödemesine karar verdi.

Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü ifade eden Ayşen Yalman, Türkiye'deki fiyatların Antalya'da geçerli olmadığını, özel okulun fiyat farkı koyarak kendilerine kitap satmaya çalıştığını fakat bu duruma karşı çıktığını ifade etti.

Özel okula fiyat farkının sebebini sorduğunu söyleyen Yalman, okulun kendisine ıaçıklama olarak ek kaynak koyulduğunu söylediklerini belirtti.

“EĞER KİTAPLARI DIŞARIDAN ALIRSAM, ONLİNE SİSTEME KAPATABİLECEKLERİNİ HATTA ANA KAYNAKLARI DA VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Yalman, “Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek" ifadelerini kullandı.

“TÜM VELİLER KORKMADAN, YILMADAN BÖYLESİ DAYATMALAR KARŞISINDA HUKUKİ HAKLARINI ARASIN”

Oğlunun özel okula devam ettiğini ifade eden Yalman, "Pek çok veli, bana çocuğumun mobbinge uğrayabileceğini ya da baskıyla karşılaşıp, herhangi bir sorun yaşayabileceğini söyledi. Ben de toplu olarak dava açmayı teklif ettim ama kabul etmediler. Çünkü veliler, bu durumda çocuklarının dışlanması korkusu yaşabileceğini düşünüyor ya da çok önemsemeyerek uğraşmak istemiyor. Her şeye rağmen bu hukuksuzluğa karşı durmak istedim. Tüm veliler korkmadan, yılmadan böylesi dayatmalar karşısında hukuki haklarını arasın" ifadelerini kullandı.