Özel okul ücretlerine yüzde 60 zam. 'En ucuz özel okul ücreti 500 bin TL'yi bulacak'

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Özel okulların 2024-2025 öğretim yılı eğitim ücretleri yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Geçen yılki eğitim ve öretim yılında zam oranı yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Bu yıl zam oranı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat bazı özel okullar eğitim ücretlerine yüzde 60 oranında zam yaparak öğrencilerin kaydını yapmaya başladı.

YILLIK 500 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Orta seviyelerde bir özel okulun 2024-2025 yılı eğitim ücretinin yaklaşık 200-250 bin TL olacağı öngörülüyor. Bu fiyata ulaşım, forma, yemek, kitap kırtasiye ihtiyaçları da eklenince yıllık ödenecek tutar 500 bin TL’ye yaklaşıyor.

OKUL FİYATLARI 700 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yabancı özel okullarda ve bazı üst segment özel okullarda ise öğrenci okutmanın maliyeti ise 600-700 bin TL’ye dayanacak. Örneğin geçen yılki ücreti yaklaşık 400 bin TL olan bazı Fransız liselerinin yeni ücreti 600 bin TL’yi aşacak. Diğer genel özel okulların yeni eğitim ücretinin ise 500 bin TL’yi bulacağı söyleniyor.

VELİLER İSYAN EDİYOR

Çocuğu özel bir ilkokulda okutan bir veli, 2023-2024 yılı eğitim ücreti olarak 100 bin TL ödediğini ve bu ücrete servis, kitap, yemek ve kıyafet ücretlerinin dahil olmadığını söyledi. Bu yıl ise geçen seneki gibi kayıt yenileme için okuldan ‘erken kayıt dönemi başladı’ mesajları aldıklarını belirten veli bu duruma tepki gösterdiklerini açıkça dile getirdi.

“BU RAKAMLARA ÇOCUK OKUTAYAMAYIZ”

Başka bir Veli ise, Özel okul yönetiminin yeni kayıt için görüşmeye gitmeden artış konusunda bilgi vermediğini Devletin zam oranı belli değilken velilerin kayıt için çağrıldığını ve Her şeyin planlandığını söyledi. Veli, “Okul sahiplerini vicdanlı olmaya çağırıyoruz. Duyduğumuza göre ücret artışı yüzde 60 yapılmış. Yemek ücret sınırlaması yok, ucu açık. Kitaplar geçen yıl 35 bin, bu sene 60 bin. Bu rakamlara çocuk okutayamayız” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ARTIK ÇOCUKLARINI ÖZEL OKULA GÖNDEREMEYECEK

Bir özel okul kurucusu ise, vatandaşların artık çocuklarını özel okullara yollayamayacaklarını ve orta halli özel okullarında kalmayacağını söyledi. Orta segmentteki okulların battığını söyleyen okul kurucusu, “Batmamaları için yüzde 100 zam yapmaları lazım. Öğretmenlerimize devletin verdiği maaşı verebilmeyi isteriz ama çoğu okul bunu yapamıyor. Bazı okullar seneyi kurtarabilmek için erken kayıta başladı.” İfadelerini kullandı