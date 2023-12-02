Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı

Artvin'in Hopa ilçesinde 27 Kasım Pazartesi günü, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıda bekletiliyor

Onarıldıktan sonra, yeniden demir alması beklenilen gemi ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Sahil Caddesi kıyısında yer alınca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kıyıya bu kadar yakın mesafede karaya oturmuş halde duran gemiyi görenler cep telefonlarına sarılıyor. Kimi tarihi bu anı ölümsüzleştirmek istiyor, kimi ise gemiyi arka fon olarak kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Gemiyle fotoğraf çektirenlerden Songül Demirkaya Sarı, ”Büyük fırtına sonrası geminin karaya vurduğunu duyduk. Evim yakın zaten havada güzeldi. Gezintiye çıktık, bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Görüntü alışılmış dışında olsa da üzüldük. Mürettebat çok korku dolu anlar yaşamış öyle duyduk. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz” derken, Canan Gazioğlu ise ”Geçtiğimiz günlerde yağmur fırtınayla birlikte denizin taşmasıyla karaya vuran gemimiz vardı. Aslında biraz endişelendik, gemi ne taşıyor sızıntı olur mu diye düşündük ama şükür bir sıkıntı yaşamadık” ifadelerini kullandı.