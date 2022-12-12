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Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde aracıyla uçuruma düşen köy muhtarının cansız bedeni, araçtan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 23:23
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Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu

Artvin’de köy muhtarının cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre uzakta bulundu
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İHA - İlçeye bağlı Tepeköy köyü çıkışında meydana gelen kazada Tepeköy Muhtarı Murat Altun (43) kullandığı 08 AAD 801 plakalı kamyonetle uçuruma yuvarlanmış, kaza sonrası ekipler araç içinde kimseyi bulamamıştı.

Hasarlı kamyonet içinde kan izleri bulan jandarma ekipleri, AFAD koordinesinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Yapılan çalışmalarda köy muhtarı Mustafa Altun’un cansız bedeni, kaza yerinden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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