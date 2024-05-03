ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, bir seçim kampanyası etkinliğine katıldı ve etkinliğin kameralara kapalı olan bölümünde, ABD’nin önemli müttefiklerinden olan Japonya ve Hindistan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’ın bugün açıkladığı tam konuşma metninde, Biden’ın Japonya ve Hindistan’ı “yabancı düşmanı” olarak değerlendirdiği ortaya çıkarken, bu ifadeler ABD basınında kendine geniş bir yer buldu ve tartışmalara yol açtı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu, 2 hafta önce Beyaz Saray’da ağırlayan Biden, söz konusu konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar" ifadelerini kaydetti.

Diğer yandan, konu hakkındaki fikri sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve bu sözler üzerine yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etti. Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var" ifadelerini kullandı.