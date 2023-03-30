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Dünya 2 numarasına büyük şok! Miami'de korta havlu attı

Kadınlar tenisinde Dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, Miami Açık'a çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:19
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Aryna Sabalenka elendi

Dünya 2 numarasına büyük şok! Miami'de korta havlu attı
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Tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Miami Açık'ın çeyrek finalinde turnuva dışı kaldı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.
Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.
Rumen tenisçi, yarı finalde Petra Kvitova-Ekaterina Alexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

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