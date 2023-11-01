“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!

KPSS puan sıralamasına göre yapılan memur atamalarında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle iltisaklı olanların devletle bağlarını koparmak için getirilen mülakat sistemi getirildi!

Peki sistemle sadece terör iltisaklılar mı elendi dersiniz?

Tabii ki hayır!

Gerekçe gösterilmeksizin birçok kişi hak kaybı yaşadı bu sistemle!

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarında da kullanılan sistemin kaldırılacağı ifade ederken 2023 seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mülakatların kaldırılacağını ifade etti.

Ancak seçim geçti, sözler de unutuldu!

Yeni bakan Yusuf Tekin, mülakatların kaldırılmayacağını, “mülakatların mülakat gibi yapılacağını” belirtti!

Bu açıklama sonrası öğretmen adaylarının başından aşağı kaynar sular boşaldı adeta!

Tekin’in öngördüğü sistemde ise KPSS puanının %50’si,mülakattan alınacak puanın da %50’si alınarak atama yapılacak.

Peki mülakat nasıl olacak dersiniz?

Öğretmen adayları 3 kişilik bir jürinin önüne çıkarılacak, 45 dakika boyunca kamera kaydına da alınarak müfredat bilgisi, iletişim gibi başlıklardan sorular sorulacak!

Öğretmen adayları da öğrencilere ders anlatır gibi ders anlatacak!

Karşılarında ise uzman ve başöğretmenlerden oluşan bir komisyon olacakmış!

Hani şu ilkokul çocuklarının kolaylıkla cevaplayacağı soruları yaparak uzman ve başöğretmen olan öğretmenler!

Cevapladıkları sorulara birkaç örnek verelim isterseniz:

Fosil yakıtların aşırı kullanımının aşağıdakilerden hangisini arttırması beklenir?

A) Hava kirliliğini B) Yer altı kaynaklarını C) Canlı türlerini D) Bitki çeşitliliğini E) Buzulların kalınlığını

Aşağıdakilerden hangisi okullardaki bilişim altyapısının bileşenlerinden biri değildir?

A) Yazılımlar B) Dijital servisler C) Aygıtlar/cihazlar D) Sınıf defteri E) Ağ ve bağlantılar

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir?

A) Yemekten önce ellerin yıkanması

B) Kırmızı ışıkta durulması

C) Sınıfta söz almak için parmak kaldırılması

D) Yüksek ateşte vücudun titremesi

E) Sınıfa girmeden önce kapının çalınması

Bir tek aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır diye sormamışlar!

Evet şaka gibi ama gerçek!

KPSS’de yüksek puanlar almış adaylar, işte bu “uzman ve baş öğretmenler”in karşısında sınav verecek!

Peki neye göre elenecekler?

Her türlü dış etkiye açık ve objektiflikten uzak bu süreç sonunda kimler elenecek, kimler yüksek puanlar alıp üst sıralara çıkarılacak?

Öğretmen adayları da buna itiraz ediyor zaten!

Ayrıca insanlık hali; adaylar, mülakat esnasında heyecanlanabilir, hasta olabilir bu durumlara karşı nasıl bir önlem alınacak?

Zaten kamera kaydına alınmak insanı başlı başına zora sokan bir süreç!

Mülakatı yapanlar bu atmosferde, sınav verebilir mi acaba?

Hepimiz “mülakatlar kaldırılacak” sözüyle “mülakatlar mülakat gibi yapılacak” sözü arasındaki farkı gayet net anlayabiliyoruz!

Bakan bey, lafı eğip bükmeyin!

Ciddi hak kayıplarına neden olan bu sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi kaldırın!