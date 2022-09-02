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Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi

İngiltere'nin tehlikeli kimyasal atıklar bulunan 'ölüm gemisi' São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği belirtildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 17:55
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Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi

Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
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İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli kimyasal atıklar bulunan eski uçak gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği açıklandı. Bilgi Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

Haberde “Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler de yasağın gemide asbest bulunmasından kaynaklandığını bildirdi” denildi.

Çevrim içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında Akdeniz’in girişinde bulunuyor.

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre, São Paulo gemisinin bundan sonraki rotasının ne olacağı tartışılırken, uluslararası hukukun uygulanması bekleniyor.

Öte yandan dünyanın en büyük gemi mezarlığı Batı Afrika ülkelerinden Moritanya’da bulunuyor. Ülkenin ikinci büyük şehri ve aynı zamanda ekonomik başkenti olan Noadibou’daki, Beyaz Burun kıyılarında 400’e yakın terk edilmiş gemi enkazı kaldırılmayı bekliyor. Geçmiş yıllarda bazı Türk şirketleri batık ve terk edilmiş gemilerin enkazını kaldırarak ekonomik gelir elde etmeyi planlamış olsalar da bu sadece planda kalmıştı. Terk edilen yüzden fazla gemi ve demir yığını, balık rezervi yönünden zengin olan bölgede deniz ekosistemi için tehlike yaratıyor.

BEYAZ BURUN GEMİ MEZARLIĞINA DÖNMÜŞ DURUMDA

Eskiyen gemileri hurdaya ayırmak maliyetli olduğu için Avrupa’nın gemileri bu bölgeye terk etme yoluna gittiği ifade ediliyor. Kuvvetli gel-git olaylarının görüldüğü Beyaz Burun’da gemiler kısa sürede batıyor. 1980’den sonra terk edilen gemilerle dolu kıyı şeridi adeta büyük bir gemi mezarlığını andırıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çevre Mühendisliği Bölümünden Emekli Dr. Enver Yaser Küçükgül gemi mezarlığını ve Sao Paulo’nun bundan sonraki rotasına ilişkin Evrensel'e verdiği demeçte ’80’li yıllardan sonra yerel yöneticilerinin de göz yumması sonucu miadını doldurmuş gemilerin Beyaz Burun’daki gemi mezarlığına terk edildiğini belirtti.

Küçükgül, “Beyaz Burun’da durum kontrolden çıktı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise gemilerin kaldırılması için bütçe ayırdığını ifade ediyor. Ağırlığı 200 ile 1200 ton arasında olan dev hurda yığınlarının yakın bir zamanda taşınmaya başlanacağı belirtiliyor” diye konuştu.

“BEYAZ BURUN’DA AŞIRI MİKTARDA TOKSİK MADDE BİRİKTİ”

Beyaz Burun kıyılarında çürümeye terk edilen gemilerin yarattığı tehlikeleri de anlatan Küçükgül, “Uzmanlar insan sağlığına uzun vadede zararlı olan ve 2001 Stockholm Antlaşması’na göre kullanımı yasaklanan poliklorlu bifenil toksik maddesine aşırı miktarda rastlandığını tespit ettiler. Sebebinin derin sularda gömülü, çürümeye terkedilmiş gemiler olduğu ifade ediliyor” dedi.

Dr. Enver Yaser Küçükgül, uluslararası hukuk işletilirse Sao Paulo’nun gidebileceği yerlerden birinin dünyanın gemi mezarlığı Moritanya olabileceğini söyledi.

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