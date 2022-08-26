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Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir'e gelen ve asbestli olduğu için tepki gösterilen Brezilya gemisinin Türkiye'ye girmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:48
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:56
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Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması

Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- Brezilya Basel Sözleşmesi Yetkili Otoritesi IBAMA (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından Bakanlığımıza yapılan "NAE Sao Paulo" isimli eski askeri uçak gemisinin ülkemize Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna 30.05.2022 tarihinde "Kara sularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlığımız uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla" ŞARTLI ONAY verdik.

2- Sürecin başından bu yana, tarafı olduğumuz Basel Sözleşmesi gereğince yükümlülüklerimiz ve uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ifade ettik, tehlikeli herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda, gemiyi hiçbir tereddüte yol açmadan kabul etmeyeceğimizi ve ülkemiz kara sularına girmeden geri göndereceğimizi defaatle paylaştık.

3- Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması üzerine, verdiğimiz şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla 09.08.2022 tarihli yazımızla Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA'ya ve Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkemize gelmeden önce YENİDEN hazırlanmış Tehlikeli Madde Envanter Raporunun tarafımıza sunulmasını istedik.

4- Gelinen noktada;

Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin İŞLETİLMEMESİ

Tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; "NAE Sao Paulo" isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir.

Biz bugüne kadar söküm işlemleri için ülkemize gelen her gemide mevzuata uygun olarak hep uluslararası hukukun gereğini yaptık. Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil, tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik.

Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da İZİN VERMEYİZ.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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Çevre düşmanlari
27.08.2022 05:20
Ses çıkarmasalardı gemi türkiyedeydi bakan kurum seni de hala o makamda niye tutuyorlar tepkiler çoğalınca yemedi değil mi bize kendi kararını kendi veren talimatla bakanlık yapmayacak kişiler lazım  
 
Deli İbrahim
26.08.2022 19:07
Asbestli gemi, uygun toz maskesi ve uzman ekip çerçevesinde sökülebilir. Devlet, güveni sağlasaydı ekonomiye, ultra yüksek kalitede tonlarca çelik hurdası kazandırılacaktı.  
 
Çetin Karaşahin
26.08.2022 18:01
Hani zararlı değildi ?  
 
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