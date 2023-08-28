Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor

(İHA - AA - DHA)

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen helikopterlerde Füzelere Karşı Tedbir Sistemi geliştirildi.

Bulunan bu sistem sayesinde omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getireceği ifade edildi.

DÜNYANIN ÇOK AZ ÜLKESİ O ÖZELLİĞE SAHİP

Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.

Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırdığını duyurdu.

DİRENÇLİ HALE GELDİ

Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe MANPAD'lar, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine (flare) karşı daha dirençli hale geldi.

Benzer bir sistemin stealth versiyonunun, KAAN'a da entegre edileceği aktarıldı.

YÖNLENDİRİLMİŞ KIZILÖTESİNE KARŞI TEDBİR SİSTEMİ BU ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ