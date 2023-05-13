Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Asena Keskinci, değişimiyle görenleri hayret ettirdi.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 1

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, değişimiyle görenleri hayret ettirdi.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 2

Kızıl saçları ile akıllarda yer eden ve şimdilerde de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan genç oyuncu cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 3

Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurdu

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 4

Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 5

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, televizyon ekranlarında ilk olarak 2004 yılında yayınlanan "Aliye" ve "Yadigar" isimli dizilerle yer aldı.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 6

Esas çıkışını Bez Bebek dizisiyle yapan oyuncu, daha sonraları Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerde rol aldı.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 7

En son olarak da Fox TV'de yayınlanan ve başrolünde Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün yer aldığı Masumiyet dizisindeki Hande karakteriyle izleyicilerden beğeni topladı.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 8

Asena Keskinci, Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapıyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 9

Tercih ettiği kıyafetlerle zaman zaman gündem olan genç oyuncu, cesur pozlar vermekten de çekinmiyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 10

Fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Keskinci'nin paylaşımları kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 11

Genç oyuncunun Instagram'da 317 bin takipçisi bulunuyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 12

Ünlü isme kullanıcıları, "Nasıl 22 olabilirsinn? Bez bebek izlediğim günler dün gibi aklımda", "Fiziğin şaka mı?", "yine olay olmuşsun", Çok güzelsin be" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Asena Keskinci'nin son halini görenler aşık oluyor. 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'uydu 13
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