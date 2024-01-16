Asgari prim gün sayısında flaş değişiklik. Bakan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari prim gün sayısında flaş değişiklik. Bakan açıkladı
Çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için gereken asgari prim gün sayısında değişiklik yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari prim gün sayısının 650 günden 450 güne indirileceğini söyledi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari prim gün sayısında değişiklik yapılıyor. Çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için gereken asgari prim gün sayısı 650 günden 450 güne indiriliyor.

Konuyla ilgili verilen kanun teklifi konusunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışma hayatını konusundaki düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için son 3 yılda ödenmesi gereken asgari prim gün sayısının 650 günden 450 güne indirileceğini bildirdi.

Teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."

Bakan Işıkhan ayrıca, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteği'ni bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz" dedi.

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